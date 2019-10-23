Dereköy Gümrük Kapısı yenileniyor

Kırklareli Dereköy Gümrük Kapısı’nın modernizasyonu için düğmeye basıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık modernizasyon çalışmaları için maddi kaynağın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanacağını belirtti.

Başkan Ilık, “Taleplerimizi dikkate alarak ilimizin ihtiyacı olan bu önemli yatırım kararını veren TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz. Özel ricamız üzerine sadece Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi firmaların ihaleye katılacak olması ise ilimiz için ayrı bir kazanç” dedi.

Dereköy Gümrük Kapısı’nın yenilenmesi uzun süredir tüm siyasilerin vaatleri arasında yer alıyor, ilgili kamu kurumları ve milletvekillerimiz çeşitli girişimlerde bulunuyordu. Bugüne kadar sonuç alınamayan bu konuda gerekli çalışmanın yapılacağı haberi Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından duyuruldu.

“İhaleye sadece Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalar başvurabiliyor”

Yenileme çalışmaları için ihale Kasım Ayı içerisinde yapılacak. Dereköy Gümrük Kapısının modernizasyonu için gerekli maddi kaynak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanacak. KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık’ın talebi üzerine ihaleye sadece Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalar katılabilecek.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık yaptığı açıklamasında, “Yıllardır ilimizin ihtiyacı olan bir yatırımı Kırklareli’mize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.