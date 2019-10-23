Dereköy Sınır Kapısı modernize edilecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nden Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu amacıyla gelecek ay ihale yapılacağı bildirildi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dereköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu için proje çalışmaları ve planlamaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Modernizasyon çalışmaları için maddi kaynağın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanacağını aktaran Ilık, TOBB'a yapılan talepler doğrultusunda modernizasyon ihalesine KTSO üyesi firmaların katılabileceğini aktardı.

Dereköy Sınır Kapısı'nın modernize edilmesiyle kentin gelişimi ve ekonomisine büyük katkı sağlanacağını dile getiren Ilık, "Bu ilimiz için ayrı bir kazançtır. Modernize işlemleri için ihale kasım ayında yapılacak. İnşaat sürecini de yakından takip edeceğiz ve en hızlı şekilde tamamlanması için çalışacağız. Dereköy Sınır Kapımız ülkemizdeki diğer sınır kapıları gibi modern mimarisi, yeni yüzü ve kaliteli hizmetiyle yabancıların gözünde güzel bir intiba oluşturacak." diye konuştu.