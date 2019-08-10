HABER

Dereköy Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nı yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Dereköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu

KIRKLARELİ (AA) - Kurban Bayramı'nı yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Dereköy Sınır Kapısı'na geldi. Yoğunluk nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı'nda yaklaşık 2,5 kilometrelik kuyruk oluştu. Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde, bazıları ise araçlarında bekledi.

Kurban Bayramı'nı Bulgaristan'da geçirmek üzere sınır kapısında bekleyen Vahdet Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dereköy Sınır Kapısı'nda bayram nedeniyle yoğunluk yaşandığını hatırlattı.

Yaklaşık 2 saattir sırada beklediklerini belirten Özgül, sınır kapısı personelinin herhangi bir sorun yaşanmaması için çalıştığını söyledi.

Ahmet Meşe ise yaklaşık 3 saattir beklediğini ifade etti.

Bazı araç sürücüleri, sıranın ağır ilerlediğini gerekçe gösterip ara ara klakson çalarak durumu protesto etti.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Şanlıurfalılar Kurban Bayramında terleyecekŞanlıurfalılar Kurban Bayramında terleyecek
Şehit Fethi Sekin'in kabrine bayram ziyareti Şehit Fethi Sekin'in kabrine bayram ziyareti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dereköy Sınır kapı yoğunluk

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Uşak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Uşak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tokat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tokat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tekirdağ 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tekirdağ için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.