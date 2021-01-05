HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dereköy’de yangın korkuttu

Dereköy’de yangın korkuttu

05.01.2021 18:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında piknik tüpü büyük bir gürültüyle patlarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Yangın, saat 15.30 sıralarında İznik’in Dereköy mahallesinde iki katlı evde çıktı.

Bursa’nın İznik ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında piknik tüpü büyük bir gürültüyle patlarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında İznik’in Dereköy mahallesinde iki katlı evde çıktı. Mehmet Peker’e (51) ait olduğu öğrenilen evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevlerin arasında kalan piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama Alevler kısa sürede evin alt katını sardı. Yangına ilk müdahaleyi köy halkı yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki katlı evde maddî hasar meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Melih Bulu canlı yayında soruları yanıtladıMelih Bulu canlı yayında soruları yanıtladı
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı!

Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Klozet gerilimi! 'Sıçratmalı yapan Zara değil ama...'

Klozet gerilimi! 'Sıçratmalı yapan Zara değil ama...'

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Meteoroloji'den ''İstanbul'a kar geliyor'' iddiasına açıklama

Meteoroloji'den ''İstanbul'a kar geliyor'' iddiasına açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Son dakika! YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu canlı yayında soruları yanıtladı

Melih Bulu canlı yayında soruları yanıtladı

FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne beraat

FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne beraat

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması

Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması

Kuşadası’nda iğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu taciz eden 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.