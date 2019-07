Dereler Bursa’ya değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’daki Hacıvat Deresi ile Kestel’deki Mandıras Deresi kenarında kalan alanların yeşil alan olarak şehre kazandırılması için çalışmalara başladı.

Bursa’da kişi başına düşen düzenlenmiş yeşil alan miktarını Avrupa standartlarına ulaştırmak için çalışan Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde atıl halde duran alanları da park olarak halkın hizmet sunmak için çalışmalara hız verdi. Yıldırım’daki Hacıvat Deresi ve Kestel’deki Mandıras Deresi yanında kalan alanlar da programa alınırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her iki alanda da incelemelerde bulundu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Hacıvat Mahalle Muhtarı Hayrettin Aygün ve Kestel Kale Mahallesi Muhtarı Derviş Çataltepe’nin de eşlik ettiği inceleme gezilerinde, her iki proje de tüm detaylarıyla incelendi.

Hacıvat Deresi’nin doğu yakasında yer alan yaklaşık 28 bin metrekarelik alanla ilgili daha önce proje hazırlandığını ancak bölgenin sit alanı olması nedeniyle projenin 2017 yılında onaylanmadığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni proje hazırlayıp, tekrar müracaat yaptıklarını söyledi. Bu alanın Hacıvat Mahallesi’ne kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Aktaş, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Mandıras Deresi kenarındaki alanın da TOKİ konutlarından Ankara Yolu’na kadar uzanan yaklaşık 1 kilometrelik bir hat olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Burası Kestel ilçemiz için bir nevi çevre yolu vazifesi görüyor. Dere ıslahıyla ilgili çalışmalara BUSKİ ekiplerimiz başladı. Toplamda 10 bin metrekarelik alanı içinde yürüyüş yolları, spor ve dinlenme alanları bulunan güzel bir park olarak Kestel ilçemize kazandıracağız. Her iki proje de şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.