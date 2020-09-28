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Deren Talu film için erkek kılığına girdi! Sosyal medyada olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ilk kez bir filmde rol aldı. Talu ‘Son Kale Hacıbey’ adlı filmde erkek kılığına girdi! Deren Talu'nun o halleri sosyal medyada dikkat çekti.

Deren Talu film için erkek kılığına girdi! Sosyal medyada olay oldu

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yine gündem oldu. ‘Son Kale Hacıbey’ adlı film ile ilk kez bir sinema projesinde hayranlarının karşısına çıkacak olan Deren Talu'nun canlandıracağı karakter herkesi şaşırttı.

Başrollerini Deren Talu, Aleksander Sokolov ve deneyimli oyuncu Yurdaer Okur’un paylaştığı, Wonder Yapım/ Erdal Küçük ve Önder Asru yapımcılığında beyazperdede yerini alacak olan ‘Son Kale Hacıbey’ filminin vizyon tarihi belli oldu.

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Yönetmenliğini Konstantin Konovalov, senaristliğini ise Yevhen Tymoshenko’nun üstlendiği Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı film; 23 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak.

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Güzelliği ve iddialı görünümüyle her daim adından söz ettiren Deren Talu, filmin bir sahnesinde erkek kılığına girdi. Ağır savaş kostümleri giyen ve çekimler için kilometrelerce yol yürüyen Talu, 'Son Kale Hacıbey' ile farklı bir yönünü ortaya çıkaracak.
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Talu'nun bu görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu.

'ANNEM HEP BANA...'

Vizyon için çok heyecanlı olduğunu belirten Talu, “16 yaşında Beren Saat ile Fatmagül’ün Suçu ne dizisinde staj yaptım, rejide çalıştım. Oyunculuğun zor şartlarını o dönemde gördüm. Fakat içimde bu mesleğe olan tutkumu her zaman taşıdım.

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Güçlü kadın karakterleri oynamak, kadının gücünü göstermek her zaman beni gururlandırıyor. Yetiştirilme tarzım da bu oldu. Annem bana hep bir kadın olarak kendi ayakları üzerinde durabilmenin, güçlüklerle savaşabilmenin önemini aşıladı. O yüzden ‘Son Kale Hacıbey’ projesi benim için özel bir yere sahip” açıklamasında bulundu.

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