Deren Talu kardeşini paylaştı! "Bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

Defne Samyeli'nin kendi kadar kızları Deren Talu ile Derin Talu da gündemden düşmüyor. Deren Talu modellik ve oyunculuk kariyerinde ilerlerken Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medyadan yaptığı dekolteli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, reşitliğini sosyal medyadan yaptığı bikinili pozla kutlamıştı.

"BEBEĞİM ARTIK YASAL"

Bir diğer kutlama paylaşımı da ablası Deren Talu'dan geldi. Kardeşiyle içkili pozunu paylaşan Deren Talu, paylaşımına "Benim bebeğim artık yasal" dedi. Derin Talu, ablasının paylaşımına İngilizce olarak "Sonunda" şeklinde cevap verdi.





