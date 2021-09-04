MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deren Talu kardeşini paylaştı! "Bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

Deren Talu kardeşini paylaştı! "Bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

04.09.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'in küçük kızı Derin Talu geçtiğimiz günlerde eğlence çıkışı olaylara karışmış ve 17 yaşında olmasına rağmen barda ailesi olmadan bulunması eleştiri toplamıştı. Talu 18 yaşına girer girmez reşit olmanın keyfini sürmeye başladı. Ablası Deren Talu ile içkili mekanda poz veren Derin Talu'nun o anlarını ablası sosyal medyadan "Benim bebeğim artık yasal" notuyla paylaştı.

Deren Talu kardeşini paylaştı! "Bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

Defne Samyeli'nin kendi kadar kızları Deren Talu ile Derin Talu da gündemden düşmüyor. Deren Talu modellik ve oyunculuk kariyerinde ilerlerken Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medyadan yaptığı dekolteli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

Defne Samyeli'in kızı Derin Talu 18 oldu! Olaylı gecenin ardından bomba mesajDefne Samyeli'in kızı Derin Talu 18 oldu! Olaylı gecenin ardından bomba mesaj

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, reşitliğini sosyal medyadan yaptığı bikinili pozla kutlamıştı.

45465465465

"BEBEĞİM ARTIK YASAL"

Bir diğer kutlama paylaşımı da ablası Deren Talu'dan geldi. Kardeşiyle içkili pozunu paylaşan Deren Talu, paylaşımına "Benim bebeğim artık yasal" dedi. Derin Talu, ablasının paylaşımına İngilizce olarak "Sonunda" şeklinde cevap verdi.

241290661_310066747554259_2440909238467791138_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke ettiCenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti
PARTNERİddialara son noktayı koyduİddialara son noktayı koydu
Babası milyonluk boşanma davası açtı! İrem Derici suskunluğunu bozduBabası milyonluk boşanma davası açtı! İrem Derici suskunluğunu bozdu
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu Derin Talu Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

3 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

3 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ücretsiz olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ücretsiz olacak

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Şoke eden iddia! "Adada öpüştüğünü duyduğumuz..."

Şoke eden iddia! "Adada öpüştüğünü duyduğumuz..."

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.