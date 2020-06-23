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Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz gitmek isteyince... 'Dur lütfen...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 09:50 | Son Güncelleme

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, bir buçuk aydır ilişki yaşadığı Baran Tınaz ile Emirgan'da bir kafede görüntülendi. Kameraları fark eden Baran Tınaz, paniğe kapılıp sevgilisi Deren Talu'yu masada bırakıp içeri kaçtı!

Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz gitmek isteyince... 'Dur lütfen...'

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu ve Baran Tınaz bir buçuk aydır ilişki yaşıyor. İkili kahve keyfi yaparken yakalanınca Tınaz gerildi. Magazinburada'nın haberine göre; kameraları fark eden Baran Tınaz, paniğe kapılıp sevgilisi Deren Talu'yu masada bırakıp içeri kaçtı!

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Deren Talu, olup bitene bir anlam veremezken sevgilisinin ardından "Dur lütfen gitme sevgilim" diye bağırdı.

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Talu “Gitme lütfen sevgilim, otur” diyerek sevgilisini engelledi, yanında kalmasını istedi.

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Objektiflere alışık olmadığı için sıkıntı yaşayan Baran Tınaz da, Deren Talu’nun ricasını kırmadı.

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, geçtiğimiz günlerde Baran Tınaz ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tipe bak brad pitt sanki neyden kacıyorsa ergen
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