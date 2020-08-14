MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deren Talu ve Baran Tınaz aynı yerde tatil yapıyor

Deren Talu ve Baran Tınaz aynı yerde tatil yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 16:02 | Son Güncelleme

Sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Mıhlı Şelalesi'ni ziyaret etti ve buradaki gölde serinlemeyi de ihmal etmedi. Talu, sosyal medya hesabından gölün tadını çıkartırken çekilmiş karelerini paylaştı.

Deren Talu ve Baran Tınaz aynı yerde tatil yapıyor

İşletmeci Baran Tınaz’ın Asos’ta çekilen pozuna kalp emojisi mesajı atarak yeni bir aşka başladığının sinyalini veren Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisi için tatilin plajda güneşlenmek olmadığını gösterdi.

deren-talu-1

Altınouluk çevresinde bulunan Mıhlı Şelalesi’ni ziyaret eden Deren Talu, buradaki buz gibi suyun tadını çıkartarak serinlerken siyah bikinisiyle çekilmiş karelerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

deren-talu-2

Talu’nun da Kaz Dağları civarından yaptığı bu paylaşım kalp emojisi attığı Tınaz’la aynı yerde tatilde olduğunu ortaya çıkardı. Talu’nun takipçileri yorumlarına ‘Sevgililer tatilde’ şeklinde notlar yazdı.

deren-talu-3

Deren Talu ayrıca sosyal medya hesabından sosyetenin o civarda konaklarken tercih ettiği bir otelde kaldığını da açıklamış oldu. Talu, paylaşımlarında tek başına görünmeye çalışırken Baran Tınaz ise sosyal medya hesabından otelde çekilmiş ve birlikte göründükleri bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

baran-tinaz

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Angelina Jolie çocuk şiddetine karşı yetkilileri göreve çağırdıAngelina Jolie çocuk şiddetine karşı yetkilileri göreve çağırdı
Nisa'dan sonra Tayfun'a olay sözler! 'Baban haklıymış'Nisa'dan sonra Tayfun'a olay sözler! 'Baban haklıymış'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler kenti ayağa kaldırdı! Böyle aradılar
O görüntüler kenti ayağa kaldırdı! Böyle aradılar
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
65 yaş üstüne kısıtlama gelmişti! Flaş gelişme
65 yaş üstüne kısıtlama gelmişti! Flaş gelişme
Yeni Vedat Muriqi resmen açıklandı
Yeni Vedat Muriqi resmen açıklandı
Göğsünün görünmesini umursamadı
Göğsünün görünmesini umursamadı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Aamir Khan'a sürpriz! Kardeşi hediye etti...
Aamir Khan'a sürpriz! Kardeşi hediye etti...
Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü
Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Tom Cruise hakkında çarpıcı iddia: Kızını annesinden ayıracak
Tom Cruise hakkında çarpıcı iddia: Kızını annesinden ayıracak
Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt kimdir? Melodi Bozkurt kaç yaşında ve nereli? Melodi Bozkurt’un hayatı!
Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi canlı yayına bağlandı!
Angelina Jolie çocuk şiddetine karşı yetkilileri göreve çağırdı
Angelina Jolie çocuk şiddetine karşı yetkilileri göreve çağırdı
Aleyna Tilki bir ilke imza attı
Aleyna Tilki bir ilke imza attı
Tuğba Ekinci plajda! Elinden telefonu düşürmedi
Böyle yakalandı! Sık sık poz verdi
Hande Soral'ı görenler tanıyamadı!
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.