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Deren Talu'ya teklif yağıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:35 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Amerika’da düzenlenen bir defilede podyuma çıkan Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu mankenliğe devam edeceğini açıkladı.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Akşam saatlerinde geldiği AVM’de spor mağazalarını gezip alışveriş yapan Deren Talu daha sonra yakın dostlarıyla bir araya gelip koyu bir sohbete oturdu.

Geçtiğimiz günlerde Amerika’da düzenlenen bir defilede podyuma çıkan Talu, kendisine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi. Talu açıklamasında "Çok güzel bir deneyimdi, Türkiye’nin bir çok yerinden teklifler alıyorum. Bir aksilik olmazsa devamı da gelecek" dedi. (HaberTürk)


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