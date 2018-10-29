MAGAZİN

Deren'den kardeşine uyarı: Hemen taksiye bin

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

Defne Samyeli'nin, 2011 yılında boşandığı Mimar Eren Talu'dan olan kızları Deren ile Derin Talu, İstanbul Bebek'teki bir gece kulübünden çıkarken görüntülendi. Deren, kardeşini, ''Dikkatli ol, hemen taksiye binin!'' diyerek uyardı.

Deren'den kardeşine uyarı: Hemen taksiye bin

Defne Samyeli'nin, 2011 yılında boşandığı Mimar Eren Talu'dan olan kızları Deren ile Derin Talu, İstanbul Bebek'teki bir gece kulübünden çıkarken görüntülendi. Kardeşlere arkadaşları da eşlik etti. Fotoğrafları çekilirken hızla taksiye yöneldiler. Deren, kardeşini, ''Dikkatli ol, hemen taksiye binin'' diyerek uyardı. Talu'nun alkollü olup olmadığı ise merak konusu oldu.

ŞAŞKINLIK YARATTI

15 yaşındaki Derin, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı sallamıştı. Derin Talu'nun pozuna binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Yorumların kimisi güzelliğinden bahsederken kimisi de eleştiri odaklıydı. Talu'nun bir takipçisi fotoğrafa, "Bu pozlar senin yaşına uygun değil." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Yaşına göre çok derin." yorumunu yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
derin talu Deren Talu

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