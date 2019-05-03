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Derenin götürdüğü ineklerden 1’i telef oldu, 3’ü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Elazığ’da dün sağanak yağış nedeniyle taşan derenin sularına kapılan 4 inekten 3’ü sağ bulunurken, 1’inin telef olduğu öğrenildi.Meteorolojinin önceden uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak yağış dün Elazığ genelinde etkili oldu.

Elazığ’da dün sağanak yağış nedeniyle taşan derenin sularına kapılan 4 inekten 3’ü sağ bulunurken, 1’inin telef olduğu öğrenildi.
Meteorolojinin önceden uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak yağış dün Elazığ genelinde etkili oldu. Kuvvetli yağış sonrası Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesindeki dere taştı. Arazide bulunan Abdullah Sonay’a ait inekler de derenin taşması nedeniyle yamaçta bir süre mahsur kaldı. Ardından suya giren ineklerden 4’ünü derenin coşan suyu sürükleyerek götürdü. Hayvanların sahibi Sonay ve yakınları yaptıkları aramada ineklerden 3’ünü sağ, birini ise telef olmuş şekilde buldu.
Dün hayvanların dereye kapılma anı cep telefonu ile görüntülenmişti.

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