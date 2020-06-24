Dereotu Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Dereotunun anavatanı Asya'dır. Ülkemizin her yerinde yetişir. Maydonozgillerden olan dereotunun boyu 120 cm'ye kadar uzayabilir. Sonbahar aylarında toplanır. A, C vitaminleri, potasyum, çinko, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum ve bakır yönünden oldukça zengindir. 28 gram tüketildiğinde günlük C vitamini ihtiyacının %40'ını, A vitamini ihtiyacının ise %43'ünü karşılar.
Genellikle salata yapımında ve yemeklerde kullanılan dereotunun çay olarak tüketimi de sağlık açısından oldukça faydalıdır.
Kadınların en çok şikayetçi oldukları problemlerden birisi de regl dönemi düzensizlikleridir. Bazen regl gecikebilir ya da erken olabilir. Bu duruma genellikle çeşitli diyetler, stres, hava değişimi, kistler ya da hormonal bozukluklar neden olur. Regl düzensizliklerine karşı mutlaka doktor muayenesi gerçekleştirilmelidir. Doktorun tavsiyeleri doğrultusunda ilaç kullanımına gerek duyulmadan bitkisel tedavi yöntemleriyle de adet düzensizlikleri giderilebilir.
Dereotu, içerisinde bulunan apiole ile adet görülmesinin kolaylaşmasını sağlar. Dereotu çayının adet söktürücü özelliğinden faydalanmak için adet tarihine yaklaşıldığı günlerde düzenli olarak tüketilmesi gerekir.
1. Dereotu kalın saplarından ayıklanır.
2. Saplarından ayrılan dereotu kurutulur.
3. Kurutulmuş dereotundan 1 yemek kaşığı alınarak 1 litre suyun içerisine atılır.
4. Suyun içerisinde bulunan dereotu bir gece bu şekilde bırakılır. Termos içerisindeki suya atılması daha etkili olur.
5. Termosun içerisinde bulunan tohumlar süzüldükten sonra dereotu çayı tüketime hazırdır. Yemeklerden sonra tüketilmesi sindirim sistemi için daha yararlı olur.
Dereotu çayının günde 3 bardaktan fazla tüketilmesi alerjiye neden olabilir. Özellikle alerjiye karşı hassas bireylerin bir bardak dereotu çayı tüketmeleri bile deri döküntüleri, kaşıntı gibi problemlere neden olabilir.
Gebelik döneminde dereotu çayının kullanımına dair net araştırmalar yapılmamış olsa da düşüğe neden olduğu durumlar gözlemlenmiştir. Bu nedenle hamilelik döneminde dereotu çayı tüketilerek riske girilmemelidir.
Bebeklerde kullanımı için ise mutlaka doktora danışılmalı ve bebeğin dereotuna alerjisi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kontrol bebeğe 1 çay kaşığı dereotu çayının içirilmesi sonucunda oluşan tepkilere göre sağlanır. Eğer bebeğin herhangi bir alerjisi ya da kullanımına engel bir durumu yoksa günde 3 tatlı kaşığı dereotu çayı tüketmesinde bir sakınca yoktur.
Fazla tüketilmesi halinde geçici görme problemlerine neden olabilir. Şeker hastalarında şekerin düşmesini sağlayarak bayılmalara sebep olabilir. Bu nedenle şeker hastalarına dereotu çayını tüketmeleri önerilmez.
Taze dereotu çayı tüketiminin ardından direkt güneş ışığına maruz kalmak ciltte tahrişlere yol açabilir. Bu nedenle tüketiminin ardından güneşe çıkılacaksa mutlaka yüksek korumalı güneş kremleri kullanılmalıdır.
Dereotu çayının doğru kullanımı vücuda bir çok fayda sağlarken yanlış ve fazla kullanımı sağlık için tehlikeli durumları meydana getirebilir. Bu nedenle dereotu çayı gerektiğinden fazla kullanılmamalı ve kalıcı hastalığı ya da alerjisi olan bireylerin kullanmadan önce mutlaka doktorlarına başvurmaları gereklidir.
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