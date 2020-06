Dereotu Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Dereotunun anavatanı Asya'dır. Ülkemizin her yerinde yetişir. Maydonozgillerden olan dereotunun boyu 120 cm'ye kadar uzayabilir. Sonbahar aylarında toplanır. A, C vitaminleri, potasyum, çinko, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum ve bakır yönünden oldukça zengindir. 28 gram tüketildiğinde günlük C vitamini ihtiyacının %40'ını, A vitamini ihtiyacının ise %43'ünü karşılar.

Genellikle salata yapımında ve yemeklerde kullanılan dereotunun çay olarak tüketimi de sağlık açısından oldukça faydalıdır.

Dereotu Çayının Faydaları Nelerdir?

İçerisinde bulunan antioksidanlar yardımıyla sindirim sistemi ya da ağız problemleri nedeniyle oluşan ağız kokularını ortadan kaldırır. Daha taze bir nefes hissine kavuşturur.

Lif ve flovonoidler aracılığıyla mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Hıçkırık giderici ve gaz azaltıcı etkisiyle mide kaslarını rahatlatır.

Kolik ya da bakterilerin neden olduğu ishali önler. Bağırsak mantarı ağrılarının giderilmesine yardım eder.

Papatya ile karıştırılan dereotu çayı hazımsızlık problemini ortadan kaldırır.

Kaygı, öfke ve stres bozukluklarının tedavisinde etkili bir rol oynar.

Uykusuzluk probleminin giderilmesine yardımcıdır.

Nabzı düzenleyerek baş ağrılarının önüne geçer.

Soğuk algınlığı ve gribe karşı korur.

Öksürük giderici ve nefes açıcıdır, boğaz ağrısını giderir.

giderir. Karın ağrısına iyi gelir.

Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.

İçerisinde bulunan antibakteriyel maddeler ile enfeksiyonlara karşı direnç oluşturarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

İltihap problemlerinin giderilmesine yardımcıdır.

Bünyeyi güçlendirerek, kuvvet verir.

İdrar sökücü özelliği sayesinde boşaltım sistemine yardım ederek zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

Kalsiyum sayesinde diş ve kemikleri güçlendirir.

Anne sütünü artırıcı etkiye sahiptir.

Libidoyu artırır.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Vücutta biriken toksitlerin atılmasında görev alır.

Yaraların dezenfekte edilmesinde kullanılır.

Tiroid çalışmalarını düzenler.

Dizanteriyi önleyici etkiye sahiptir.

Dereotu Çayı Adet Söktürür Mü?

Kadınların en çok şikayetçi oldukları problemlerden birisi de regl dönemi düzensizlikleridir. Bazen regl gecikebilir ya da erken olabilir. Bu duruma genellikle çeşitli diyetler, stres, hava değişimi, kistler ya da hormonal bozukluklar neden olur. Regl düzensizliklerine karşı mutlaka doktor muayenesi gerçekleştirilmelidir. Doktorun tavsiyeleri doğrultusunda ilaç kullanımına gerek duyulmadan bitkisel tedavi yöntemleriyle de adet düzensizlikleri giderilebilir.

Dereotu, içerisinde bulunan apiole ile adet görülmesinin kolaylaşmasını sağlar. Dereotu çayının adet söktürücü özelliğinden faydalanmak için adet tarihine yaklaşıldığı günlerde düzenli olarak tüketilmesi gerekir.