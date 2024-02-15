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Dereotunun faydaları nelerdir? Dereotu neye iyi gelir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.02.2024 18:38 | Son Güncelleme:
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Gerek yemeklerde gerekse salatalarda yaygın olarak kullanılan birçok bitki çeşidi vardır. Dereotu da zengin aroması ile öne çıkan zeytinyağlı yemek türlerinde ve salatalarda da sıklıkla tercih edilen bir bitki çeşididir. Maydanozgiller ailesinden olan bu bitki, Anethum türünün tek çeşidi olma özelliğine sahiptir. Ana yurdu Asya olarak bilinen bu bitkinin insan sağlığı yönünden birçok önemli yararı bulunmaktadır. Peki, dereotunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Dereotunun faydaları nelerdir? Dereotu neye iyi gelir?

İçindekiler

  • Dereotunun faydaları nelerdir?
  • Dereotu neye iyi gelir?
  • Dereotu nasıl tüketilmeli?
  • Sabahları aç karnına dereotu yemenin faydaları nelerdir?

Dereotu faydaları bakımından zengin bitki çeşitleri arasında yer almaktadır. Hem dünya hem de Türk mutfağında yiyeceklere tat vermesi için de kullanılan dereotu, aynı zamanda hamur işlerinin yapımında da sıklıkla tercih edilmektedir. Tek senelik bir bitki çeşidi olarak bilinen dereotunun yemeklere verdiği lezzeti dışında, sağlık açısından da çok fazla faydası vardır. İçerisinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde besleyici bir niteliğe sahiptir.

Dereotunun faydaları nelerdir?

Dereotu bitkisinin yaygın olarak tohumları ve tüysü yapıya sahip yaprakları yenmektedir. Yüksek oranda antioksidan içeren bu bitki aynı zamanda birçok farklı mineral ve vitamin de içermektedir. C vitamini başta olmak üzere A vitamini, D vitamini, E vitamini, B1 vitamini, B6 vitaminlerini bünyesinde barındıran bu bitki; demir, manganez, çinko, potasyum gibi mineraller bakımından da oldukça zengindir. Antik zamanlardan bu yana kullanılan bu bitkinin sağlık üzerinde sayısız faydası mevcuttur. Genel olarak dereotunun faydaları ise şunlardır:

  • İçerisinde bol miktarda kalsiyum ve D vitamini olan dereotunun kemik sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi vardır.
  • Nezle, grip veya soğuk algınlığında yaygın olarak görülen belirtileri gidermede etkilidir. Ayrıca boğazda meydana gelen acı ve ağrılara iyi gelir. Bu yararlar dereotunun boğaza faydaları arasında bulunur.
  • Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur ve mide ile alakalı şişkinlik, ağrı, hazımsızlık gibi problemlerin görülme sıklığını azaltır.
  • Bünyesinde barındırdığı bileşenler sayesinde doğal bir ağrı kesici görevini üstlenir.
  • Tip 2 diyabet rahatsızlığının tedavisinde destek amaçlı kullanımı çok fazladır.
  • Kadınlarda regl dönemi görülen ağrıların giderilmesinde etkilidir.
  • Nefes tazeleyici özelliği sayesinde ağız sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.
  • Kan şekerini düzenleyici etkisiyle birlikte kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri mevcuttur.
  • Dereotu faydaları arasında tiroid hastalığına iyi gelmesi de yer alır. Bu yüzden tiroid bezi hızlı çalışan ve yavaş çalışan bireyler tarafından çok sık tüketilir.
  • Bağışıklık artırıcı özelliğinin yanı sıra solunumu rahatlatıcı etkiye de sahiptir.

Dereotu neye iyi gelir?

Dereotu bitkisi içerisinde bol miktarda C vitamini içermektedir. Vitamin açısından zengin olmasının yanı sıra yüksek oranda antioksidan da içerir. Sağlık açısından sayısız yararı olan bu bitki için dereotu ne işe yarar konusu karşımıza çıkabilir. Dereotunu çok fazla tüketmek, bazı kişilerde istenmeyen sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden her şeyde olduğu gibi bu bitkinin de doğru oranlarda tüketilmesi gerekir.

Dereotu birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan şifalı bitkilerden biridir. Bu yüzden dereotu hangi hastalığa iyi gelir konusu, birçok kullanıcı için ayrı bir öneme sahiptir. Dereotu sindirim sistemiyle ilgili hastalıklardan tiroid rahatsızlığına, kemik erimesi rahatsızlığından ödem sorununa kadar birçok hastalıkta ek tedavi yöntemi olarak kullanılan bir bitki türüdür. Özellikle idrar söktürücü özelliğe sahip olduğundan idrar yolu enfeksiyon sorunların giderilmesinde etkilidir.

Dereotu nasıl tüketilmeli?

Dereotu birçok farklı şekilde tüketilebilen bitki türlerinden biridir. Lif açısından zengin olan bu bitki özellikle salatalara veya yemeklere eklenerek tüketilmektedir. Omlet, yumurta yapımında veya balık gibi yiyeceklerin yapımında baharat olarak da kullanımı epey yaygın olan bu bitki, yoğurt içerisine konularak da yenebilir. Bunun yanı sıra tohumları kullanılarak çay formunda da içilebilmektedir.

Dereotunun önemli faydalarından biri kan sulandırıcı etkiye sahip olmasıdır. Bu noktada kan sulandırıcı ilaç kullanan kişileri bu bitkiyi tüketmeden önce uzman bir doktora danışması sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu bitkinin aşırı şekilde yenmesi de tavsiye edilmez. Çok fazla miktarda yenildiğinde alerjik reaksiyonların görülme riski vardır.

Sabahları aç karnına dereotu yemenin faydaları nelerdir?

Dereotu insan sağlığı açısından oldukça faydalı olan bitkilerden biri olarak karşımıza çıkar. Lifli bir bitki olan dereotu bu özelliğinden kaynaklı yağların daha kolay yakılmasını sağlar. Ayrıca tok tutucu özelliği de bulunduğundan diyet listelerinde sıklıkla bu bitkiye yer verilir. Aç karnına dereotu yemek, kalp ve damar sağlığı üzerinde birçok olumlu etki yaratmaktadır. Sabahları aç karnına dereotu yemenin faydaları arasında zayıflatıcı olma özelliği de bulunur.

Bunun dışında tansiyon hastalarını ilgilendiren önemli bir konu da mevcuttur. Bu konu dereotu tansiyonu yükseltir mi konusudur. Bu bitki düzenli olarak tüketildiğinde tansiyon değerlerini dengelemeye yardımcı olmaktadır. Ancak bu tür bitkileri sağlık alanında kullanmadan önce uzman bir hekime danışılması oldukça önemlidir.

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