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Dereye bırakılan atıklar yüzünden binlerce balık telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçeleri ile Erenler ilçelerinin sınırlarından geçen Mudurnu deresine bırakılan atıklar yüzünden binlerce balık telef oldu.

Sakarya’nın Akyazı ilçeleri ile Erenler ilçelerinin sınırlarından geçen Mudurnu deresine bırakılan atıklar yüzünden binlerce balık telef oldu. Derede yaşanan toplu balık ölümlerine vatandaşlar tepki gösterdi.
Edinilen bilgilere göre, büyük bölümü Akyazı ilçesi sınırından geçen Mudurnu deresinde toplu balık ölümleri yaşandı. Dereye bırakılan atıklar yüzünden derenin Kazancı Köprüsü kesiminde irili ufaklı yüzlerce balık ölüsü gözlendi. Dere üzerinde ölü balıkları gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Vatandaşlar balık ölümlerine yol açanların bulunup cezalandırılmasını istedi.

O günden beri gelen bir katliamdır
Bedilkadirbey Mahalle Muhtarı Ercai Pınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben 2003 yılında gözlemliyorum bu dereyi. O günden beri gelen bir katliamdır bu. Buna artık diyecek bir şey bulamıyorum. Biz bu katliamın önüne geçemedik. Ya devletimizin gücü yetmedi, yada tepkisi mi az oldu bilemiyoruz. Mudurnu deresi olduğumuz yerden yukarıya doğru 8 kilometrelik bir alanda kirleniyor. Sanayi kuruluşlarımız ülkemizin ekonomik katkısı biz ona hiç bir itirazımız yok. Biz bunun neden kirlendiğini merak ediyoruz. Şu kuruluş kirletiyor diyemeyiz ama alan belli. Bu suyu 30-40 sene öncesinde içiyorlardı. Bakıyorsun şimdi belirli bir mesafeden sonra demek ki biz denetim sağlayamıyoruz. Vatandaş olarak da devlet olarak da sağlayamıyoruz. Gerçekten çok doluyuz" dedi.

Elimizden ne geliyorsa yapalım
Gebeş Mahalle Muhtarı İlker Biçen ise yaptığı açıklamada, "Mudurnu deresi deyip geçmeyelim. Bu dere akbalık, Balbalı, Gebeş, Çatalköprü ve Sakarya Nehrine kadar akan bir dere. Çoğu köyün içinden geçen bir su. Bu bölgede çiftçilik de oluyor. Marul, ıspanak ve mısır hepsi var. Bakıyoruz şimdi balık ölümü var ama genel anlamda büyük bir sıkıntı var burada. Çiftçiler sulama yapıyor bu sudan yapıyor. Balıkları öldüren insanlara bir şey yapmaz mı Ben sabah geldiğimde bu kadar yoktu gittikçe çoğalma var. Mümkün oldukça elimizden ne geliyorsa yapalım" diye konuştu.

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