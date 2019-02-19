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Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:19 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Hayıtlıgür Deresine yakında bulunan bir çiftlikten domuz leşlerinin atıldığı iddia edildi.Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Şişeler ve Yeniköy Mahalleleri sınırında bulunan bir domuz çiftliğinden Hayıtlıgür Deresine ölü domuzların atıldığı iddia edildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Hayıtlıgür Deresine yakında bulunan bir çiftlikten domuz leşlerinin atıldığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Şişeler ve Yeniköy Mahalleleri sınırında bulunan bir domuz çiftliğinden Hayıtlıgür Deresine ölü domuzların atıldığı iddia edildi. Çiftliğin, belediye ekiplerince mühürlenmesine rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü de ileri sürüldü.
Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, Yeniköy ve Şişeler halkının domuz çiftliğinden büyük rahatsızlık duyduğunu ve dilekçe ile şikayette bulunduklarını söyledi. Kavuklu, "Ne yazık ki bugüne kadar şikayetlerimizden sonuç alamadık. Jandarma ve belediye zabıtası defalarca gelip mühürlemesine rağmen çiftlik faaliyetlerini ve kesim yapmayı sürdürdü" dedi.
Son günlerde Hayıtlıgür Deresinde sık sık domuz leşine rastladıklarını belirten Kavuklu, "Çiftlikte ölen domuzlar dereye atılıyor. Dere boyunca çürümeye başlamış domuz leşlerine rastlamak mümkün. Bu dere Naras Irmağına, Naras Irmağı da Manavgat Irmağına dökülüyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası

Dereye domuz leşlerinin atıldığı iddiası
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