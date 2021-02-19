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Dereye düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

19.02.2021 20:57 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde dereye düşen aracın sürücüsü 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajına rağmen hayatını kaybetti.Manisa’nın Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi’nde bulunan Gürdük Çayı üzerindeki köprüden geçen Uğur Şen idaresindeki 35 KA 8464 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak dereye düştü.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde dereye düşen aracın sürücüsü 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajına rağmen hayatını kaybetti.
Manisa’nın Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi’nde bulunan Gürdük Çayı üzerindeki köprüden geçen Uğur Şen idaresindeki 35 KA 8464 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak dereye düştü. Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine 112, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Uğur Şen, 112 ekiplerinin yaptığı kalp masajına rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Uğur Şen’in cenazesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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