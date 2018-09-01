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Dereye düşen gebe inek 2 saatte kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde dereye düşen 'Alakız' adlı gebe inek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik bir çalışması sonunda kurtarıldı.

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde dereye düşen 'Alakız' adlı gebe inek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik bir çalışması sonunda kurtarıldı.

Kargaçayırı Mahallesi'nde Mehmet Miral'ın otlattığı ineklerden 'Alakız', su içerken dereye düştü. Mehmet Miral, gebe ineğini kurtarmak istedi, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, vakit kaybetmeden 'Alakız'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İş makinesinin de kullanıldığı 2 saatlik kurtarma operasyonu sonunda inek dereden çıkarılarak sahibine teslim edildi. İneğinin kurtarılmasından dolayı mutlu olan Mehmet Miral, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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