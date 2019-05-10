Dereye düşen iki çobandan biri hayatını kaybetti

Ağrı'da hayvanlarını otlattığı sırada yağış nedeniyle su seviyesi yükselen dereye düşen iki çobandan biri öldü.

Merkeze bağlı Ozanlar köyünde çobanlık yapan Mikail Aydemir (32) ile kayınbiraderi Ebubekir Taşdemir, hayvanlarını Taşlıçay Deresinden uzaklaştırmaya çalışırken suya düştü.

Derede akıntıya kapılan iki çobandan Taşdemir, yüzerek kurtuldu, Aydemir ise suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.

Derede botla yapılan arama sonuçsuz kalırken ekipler, çalışmalarını derenin döküldüğü Murat Nehri'nde yoğunlaştırdı.

Çalışmalar sonucunda Aydemir'in cansız bedeni dereye düştüğü yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Nehirden çıkarılan Aydemir'in cesedi otopsi için Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

