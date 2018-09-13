Dereye düşen inek kepçeyle kurtarıldı

İskender ZENGİN/ ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde dereye düşen 'Huysuz' isimli inek, itfaiyenin 2 saatlik çabası sonucu kepçeyle kurtarıldı. Akgümüş Mahallesi'nde dere kenarında otlayan Ahmet Ateş'in ineği 'Huysuz' dereye düşü. İneğinin düştüğünü gören Ateş, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kepçe yardımı ile yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda ineği dereden çıkardı. İneğine kavuşan Ahmet Ateş, itfaiye erlerine teşekkür etti.
Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık
Ayasofya ibadete açılacak mı? Anayasa Mahkemesi'nden itiraz başvurusunda karar
İçişleri Bakanlığı: PKK'nın Karadeniz yapılanmasını başlamadan çökerttik!
Gergin bekleyiş, tahminlerden daha kötü... Sayı hızla artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Okuyucu Yorumları 0 yorum