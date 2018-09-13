Dereye düşen inek kepçeyle kurtarıldı

İskender ZENGİN/ ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde dereye düşen 'Huysuz' isimli inek, itfaiyenin 2 saatlik çabası sonucu kepçeyle kurtarıldı. Akgümüş Mahallesi'nde dere kenarında otlayan Ahmet Ateş'in ineği 'Huysuz' dereye düşü. İneğinin düştüğünü gören Ateş, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kepçe yardımı ile yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda ineği dereden çıkardı. İneğine kavuşan Ahmet Ateş, itfaiye erlerine teşekkür etti.

