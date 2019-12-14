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Dereye düşen kadın ekiplerce kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 02:14 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde Melez Deresi’ne düşen kadın ekipler tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kahramanlar Mahallesinde meydana geldi.

Dereye düşen kadın ekiplerce kurtarıldı

İzmir’in Konak ilçesinde Melez Deresi’ne düşen kadın ekipler tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kahramanlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Melez Deresi kenarında yürümekte olan S.H (55), dengesini kaybederek dereye düştü. İmdat seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde sedyeye bağlanarak düştüğü yerden çıkarılan talihsiz kadın, ambulans vasıtasıyla Tepecik Eğitim ve Atıştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar bulunan kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dereye düşen kadın ekiplerce kurtarıldı

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