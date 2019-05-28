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Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:28 | Son Güncelleme

Tokat’ta dereye düşen köpek yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılabildi.Behzat Deresine düştüğü tahmin edilen köpeği gören vatandaşların ihbarı üzerine Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı.

Tokat’ta dereye düşen köpek yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılabildi.
Behzat Deresine düştüğü tahmin edilen köpeği gören vatandaşların ihbarı üzerine Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Su seviyesinin düşük olduğu dereye merdivenle inen görevlinin köpeği kurtarma çalışması kolay olmadı. Etrafı yaklaşık 5 metre yüksekliğinde duvarla çevrili olan derede görevliyi gören köpek ürkerek derenin üzeri kapalı olan kısmına kaçtı. Karanlık bölümde gözden kaybolan köpeğin tekrar üstü açık olan alana çıkması için ekipler bir süre bekledi. Yaklaşık yarım saat sonra derenin üstü açık olan bölümüne çıkan köpek bu defa diğer yöne kaçtı. Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Barınağı görevlisi Bilal Civan, köpeği suyun akış yönü olan Yeşilırmak’a doğru takip etti. Köprü altında sıkıştırılan köpek görevli tarafından kurtarıldı. Merdiven yardımı ile Behzat Deresinden köpeği çıkaran Bilal Civan, bir süredir aç kalan hayvana yem vermek ve tedavisi yapılması için araçla barınağa götürdü.

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu

Dereye düşen köpeği kurtarma operasyonu
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