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Dereye düşen küçük Hediye'yi arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

MERSİN'de, dereye düştükten sonra kaybolan Hediye Orman'ı (6) arama çalışmaları sürüyor.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, dereye düştükten sonra kaybolan Hediye Orman'ı (6) arama çalışmaları sürüyor. İki kız kardeş Bahar Orman (12) ve Hediye Orman, dün akşam saatlerinde Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nden geçen Yalınayak Deresi'ne düştü. Olayı görenler tarafından kurtarılan Bahar, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, yağış nedeniyle debisi yükselen derede sulara kapılan Hediye Orman ise kayboldu. Bölgede arama- kurtarma çalışmaları başlatan polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, gece boyu süren çalışmalara bugün de devam etti. Çocukların düştüğü noktadan başlayıp, derenin 141'inci Cadde'de buluştuğu kanal arasındaki bölgeyi tarayan ekipler, çalışmalarını kanal suyunun denizle buluştuğu noktaya yakın bölümlerde yoğunlaştırdı. Ekipler derenin yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde arama çalışmalarını sürdürüyor.

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