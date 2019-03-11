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Dereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 20:12 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde anne babasıyla halı yıkamaya gittiği dere kenarında oynarken suya düşen 5 yaşındaki Yağmur Aydın hayatını kaybetti.

Dereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde anne babasıyla halı yıkamaya gittiği dere kenarında oynarken suya düşen 5 yaşındaki Yağmur Aydın hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Akıncılar Mahallesinde oturan Muhsin ve Garipşah Aydın beraberlerinde çocukları Yağmur ile halı yıkamak üzere dere kenarına gittiler. Aydın çifti halı yıkarken derenin içine giren yağmur, dengesini kaybedip düşerek sürüklenmeye başladı. Dereye düşen çocuğunun peşinden koşan Muhsin Aydın, yaklaşık 500 metre derede sürüklenen Yağmur'u çalılara takılı şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerin sudan çıkardığı küçük kıza, sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yağmur Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Dereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybettiDereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybettiDereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybettiDereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybetti

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