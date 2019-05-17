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Dereye düşen minibüs, motorunun üzerinde dik durdu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 18:37 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, korkulukları aşarak, dereye düştü.

Dereye düşen minibüs, motorunun üzerinde dik durdu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, korkulukları aşarak, dereye düştü. Minibüs, motor kısmının üzerinde dik dururken, sürücü, kazadan yaralanmadan kurtuldu.
Kaza, öğleden sonra, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Fabrikaya işçileri almaya giden Sabri Karabıyık yönetimindeki 41 P 0040 plakalı servis minibüsü, virajda kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak, dere yatağına düştü. Motor kısmının üzerinde dik duran minibüsün sürücüsü Karabıyık, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Aracın bulunduğu yerden vinçle kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Dereye düşen minibüs, motorunun üzerinde dik durduDereye düşen minibüs, motorunun üzerinde dik durdu

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