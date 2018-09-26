Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi yolunda, derede bir otomobilin ters durduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri bölgede etkili olan yağış nedeniyle debisi yükselen dereye giremedi.

Otomobilin Turgut Aydın'a ait olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye ulaşamayınca durumu Aydın'ın ailesine iletti.

Yakınları, Aydın'dan dünden beri haber alamadıklarını bildirdi.

Bunun üzerine ekipler olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otomobili bulunduğu yerden çıkardı. Otomobilin çamurla kaplandığını gören ekipler, sürücüye rastlayamadı.

Akıntıya kapıldığı değerlendirilen Aydın'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmalara, Düzce ve Sakarya'dan gelecek su altı arama kurtarma ekibi de destek verecek.

