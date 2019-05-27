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Dereye düşen yaralı karaca kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 10:01 | Son Güncelleme

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir vatandaş tarafından düştüğü dereden kurtarılan yaralı karaca, tedavisi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dereye düşen yaralı karaca kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu-Akyazı kara yolu orman işletmesi yakınlarında Mudurnu Deresi'ne düşen yaralı karacayı fark eden Kemal Özçelik, suya girerek hayvanı kurtardı.

Özçelik, hayvanı çalıştığı inşaat firmasının şantiyesine götürdü. Burada yaralı karacaya su ve yem verildi.

Durumun Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, karaca görevliler tarafından teslim alındı.

Yaralı karaca, tedavisi yapılmak üzere Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.

Karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar karaca Mudurnu

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