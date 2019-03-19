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Dereye düşüp kaybolan küçük Hediye için umutlar tükeniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

Mersin’de 4 gün önce evlerinin önündeki dereye düşerek kaybolan ilkokul 3.

Mersin’de 4 gün önce evlerinin önündeki dereye düşerek kaybolan ilkokul 3. sınıf öğrenicisi Hediye Orman ile ilgili umutlar her geçen gün tükenirken, seferber olan ekipler hem derede hem denizde aramalarını sürdürüyor. Polis ve sahil güvenlik 20 dalgıç, 4 gündür suyun içinde küçük Hediye’yi ararken, henüz bir sonuç elde edilemedi.
Geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerine doğru 9 yaşındaki Hediye Orman, 14 yaşındaki ablası Bahar Orman ile gittiği bakkaldan döndüğü sırada, merkez Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesi ile Güneş Mahallesi’nin ortasından geçen dereye düştü. Küçük kardeşinin düştüğünü gören ablası da onu kurtarmak için arkasından suya atladı. Akıntıya kapılan iki çocuğun feryatlarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan çocuklardan Bahar Orman çevredekilerin yardımı ile kurtarılırken, küçük çocuk gözden kayboldu.

Umutlar tükeniyor
Cumartesi akşamdan itibaren AFAD, UMKE, Mersin itfaiyesi ile polis ve Sahil Güvenlik dalgıçları çocukların düştüğü yerden başlayarak, dere sularının denize döküldüğü yere kadar 4 kez arama çalışması yaptı. Bu sürede ayrıca derenin belirli yerlerinde oluşan çukurların ve kanalizasyonların içine kadar da bakan ekipler, botlarla da denizde çalışma yürütüyor. Çalışmalarına dönüşümlü olarak 24 saat devam eden ekipler, bugün sabah yine çocukların düştüğü yerden başlayarak, derenin denizle buluştuğu yere kadar kontrol etti. Ayrıca ailenin de isteği üzerine derenin geçtiği ve üstü kapalı olan bir yerde de arama yapan ekipler, henüz bir sonuca ulaşamadı.
Öte yandan polis ve sahil güvenliğe bağlı 20 dalgıç da botlarla açıkta arama çalışması yürütürken, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri de kayalıklarda arama yapıyor.

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