Dereye giren genç boğuldu

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Karacabey ilçesinde, sıcaktan bunalıp dereye giren Sayim Çalımlı (25), boğuldu.

Canbalı köprüsü yakınlarında, İstanbul-İzmir yolu inşaatında çalışan işçiler, bir kişinin dereye girmek için üzerindeki elbiseleri çıkardığını görünce, suyun derin olduğunu söyleyip, engelledi. Bir süre sonra uyardıkları kişiyi göremeyen işçiler, elbiselerinin dere kenarında olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı aramada bu kişiyi bulamayınca itfaiye ve Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi'nden yardım istedi. Kurbağa Adamları'nın derede yaptığı aramada bu kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polisin yaptığı incelemede cesedin Sayim Çalımlı'ya ait olduğu belirlendi.

Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, Çalımlı'nın cansız bedeni olay yerindeki ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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