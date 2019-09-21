Dereye kurulan bariyere 24 saatte, bir konteyner çöp takıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, kent merkezinden geçen dere suyundaki atıkların temizlenmesi için konulan bariyerde, 24 saat içinde bir konteyneri aşan çöp birikti. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Toplanan evsel atıklar, çevre duyarlılığı konusunda daha bilinçli olmamız konusu gerçeğini ortaya koymuştur" dedi.

Kent merkezinden geçerek limandan denize dökülen Üzülmez ve Çaydamar derelerinden gelen evsel atıkların oluşturduğu kirlilik nedeniyle Zonguldak Belediyesi temizlik çalışması başlattı. Suyun getirdiği atıkların toplanması için derelerin birleştiği noktaya bariyer çekildi. Bariyere dolan çöpler de temizlik görevlileri tarafından toplandı. 24 saat içinde bariyerlere bir çöp konteynerini aşan evsel atıklar birikti. Çöpler arasında plastik atıklar, alkol şişeleri, teneke, cam atıklar, köpük balık kasaları, naylon poşetler ve evsel atıklar olduğu görüldü.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, evsel atıkların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak halkı çevre duyarlılığı konusunda daha bilinçli olmaya davet etti. Çalışmaların devam edeceğini ifade eden Başkan Alan, "Zonguldak Limanı’nda yaşanan çevre kirliliği nedeniyle evsel atıkların denize ulaşmaması için kurduğumuz sabit bariyer sisteminin, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. Daha 24 saat bile geçmeden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından toplanan evsel atıklar, çevre duyarlılığı konusunda daha bilinçli olmamız konusu gerçeğini ortaya koymuştur. Bizler, Zonguldak Belediyesi olarak temiz deniz, temiz çevre ve temiz bir kent için periyodik olarak çevre temizlik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 'Temiz bir kent' için tüm vatandaşlarımızdan aynı duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim" dedi.