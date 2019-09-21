HABER

Dereye kurulan bariyere 24 saatte, bir konteyner çöp takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, kent merkezinden geçen dere suyundaki atıkların temizlenmesi için konulan bariyerde, 24 saat içinde bir konteyneri aşan çöp birikti.

Dereye kurulan bariyere 24 saatte, bir konteyner çöp takıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, kent merkezinden geçen dere suyundaki atıkların temizlenmesi için konulan bariyerde, 24 saat içinde bir konteyneri aşan çöp birikti. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Toplanan evsel atıklar, çevre duyarlılığı konusunda daha bilinçli olmamız konusu gerçeğini ortaya koymuştur" dedi.
Kent merkezinden geçerek limandan denize dökülen Üzülmez ve Çaydamar derelerinden gelen evsel atıkların oluşturduğu kirlilik nedeniyle Zonguldak Belediyesi temizlik çalışması başlattı. Suyun getirdiği atıkların toplanması için derelerin birleştiği noktaya bariyer çekildi. Bariyere dolan çöpler de temizlik görevlileri tarafından toplandı. 24 saat içinde bariyerlere bir çöp konteynerini aşan evsel atıklar birikti. Çöpler arasında plastik atıklar, alkol şişeleri, teneke, cam atıklar, köpük balık kasaları, naylon poşetler ve evsel atıklar olduğu görüldü.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, evsel atıkların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak halkı çevre duyarlılığı konusunda daha bilinçli olmaya davet etti. Çalışmaların devam edeceğini ifade eden Başkan Alan, "Zonguldak Limanı’nda yaşanan çevre kirliliği nedeniyle evsel atıkların denize ulaşmaması için kurduğumuz sabit bariyer sisteminin, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. Daha 24 saat bile geçmeden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından toplanan evsel atıklar, çevre duyarlılığı konusunda daha bilinçli olmamız konusu gerçeğini ortaya koymuştur. Bizler, Zonguldak Belediyesi olarak temiz deniz, temiz çevre ve temiz bir kent için periyodik olarak çevre temizlik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 'Temiz bir kent' için tüm vatandaşlarımızdan aynı duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Dereye kurulan bariyere 24 saatte, bir konteyner çöp takıldıDereye kurulan bariyere 24 saatte, bir konteyner çöp takıldıDereye kurulan bariyere 24 saatte, bir konteyner çöp takıldıDereye kurulan bariyere 24 saatte, bir konteyner çöp takıldı

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Eşini ayı saldırısından kurtaran kadın: Çok büyüktü, hala şoktayımEşini ayı saldırısından kurtaran kadın: Çok büyüktü, hala şoktayım
Batman’da meslektaşları öldürülen pazarcılar, tezgah açmadıBatman’da meslektaşları öldürülen pazarcılar, tezgah açmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Eşini öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman ve nerede defnedilecek?

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kına gecesinde dehşet! Gelinin yakınları damadı öldürdü, annesini ağır yaraladı

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

ABD ile ortak hava 6. devriyesi başladı

Türk ve ABD helikopterleri Suriye sınırında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.