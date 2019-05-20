HABER

Dereye uçan kamyonetin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 18:10 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atıp dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Cemal Kurtal (50), hayatını kaybetti.  Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Ak köyü yolunda meydana geldi.

Dereye uçan kamyonetin sürücüsü öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atıp dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Cemal Kurtal (50), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Ak köyü yolunda meydana geldi. Cemal Kurtal yönetimindeki 67 TE 858 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak takla atıp dereye yuvarlandı. Yan duran ve hurdaya dönen kamyonetin içerisinde sürücü Kurtal sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken, Kurtal, kazayı görenler ve sağlık ekibi tarafından kamyonetten çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kurtal, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cemal Kurtal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

FOTOĞRAFLI

Dereye uçan kamyonetin sürücüsü öldüDereye uçan kamyonetin sürücüsü öldüDereye uçan kamyonetin sürücüsü öldü

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 5 tutuklamaUyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 5 tutuklama
Cami kasasından yardım paralarını çalan zanlı tutuklandıCami kasasından yardım paralarını çalan zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.