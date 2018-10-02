HABER

Dereye uçan otomobilde yaralı aradılar, sürücü yürürken bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 01:56 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde köprüden dereye uçan otomobilin alkollü sürücüsü Onur D.

Dereye uçan otomobilde yaralı aradılar, sürücü yürürken bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde köprüden dereye uçan otomobilin alkollü sürücüsü Onur D. (28), kazadan yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla dereden çıkan sürücü, kaza ile ilgili soruşturma yapan polis tarafından yolda yürürken bulundu. Yapılan kontrolde sürücünün 160 promül alkollü olduğu belirtildi.
Kaza gece yarısı İnegöl’ün kırsal Çeltikçi Mahallesi mevkiindeki köprüde meydana geldi. İnegöl'e seyir halinde olan Onur D.(28) yönetimindeki 16 UD 633 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Çeltikçi Mahallesi'ndeki Köprüsü'nden dereye uçtu. Bir kısmı suya gömülen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla dereden çıkan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.
Kazanın ardından köprü üzerinden geçen bir TIR’ın sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma Trafik ve 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri, araç içinde ve çevresinde yaralı aradılar. Araç içind vedere kenarında yapılan aramalarda herhangi bir yaralıya rastlamayan ekipler, arama alanını genişletti. Ekipler, kaza yerinden yaklaşık 300 metre uzakta yol kenarında sürücüyü buldu. Alkol testinde 160 promül alkollü olduğu tespit edilen ve kazadan yara almadan kurtulan sürücü Onur D., her ihtimale karşın ambulansla Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Dereye uçan otomobilde yaralı aradılar, sürücü yürürken bulunduDereye uçan otomobilde yaralı aradılar, sürücü yürürken bulunduDereye uçan otomobilde yaralı aradılar, sürücü yürürken bulunduDereye uçan otomobilde yaralı aradılar, sürücü yürürken bulundu

PARTNERRusların akılalmaz kurnazlığı! Para ödememek için...Rusların akılalmaz kurnazlığı! Para ödememek için...
Hafif ticari araç otobüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralıHafif ticari araç otobüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıDüzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Tehlikeli gerginlik! ABD savaş gemisini engellediler

Tehlikeli gerginlik! ABD savaş gemisini engellediler

Deniz Seki 15 yıl önceki kıyafetinin içine girdi!

Deniz Seki 15 yıl önceki kıyafetinin içine girdi!

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

İlginizi Çekebilir

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Görenler hayret ediyor! Tam 350 kilo

Görenler hayret ediyor! Tam 350 kilo

Yakıp çırılçıplak sokağa atmıştı! Korkunç detay

Yakıp çırılçıplak sokağa atmıştı! Korkunç detay

'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.