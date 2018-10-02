HABER

Dereye uçan otomobilde yaralı aradılar, sürücü yürürken bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 09:20 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde köprüden dereye uçan otomobilin alkollü sürücüsü Onur D.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde köprüden dereye uçan otomobilin alkollü sürücüsü Onur D. (28), kazadan yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla dereden çıkan sürücü, kaza ile ilgili soruşturma yapan polis tarafından yolda yürürken bulundu. Yapılan kontrolde sürücünün 160 promül alkollü olduğu belirtildi. Kaza gece yarısı İnegöl’ün kırsal Çeltikçi Mahallesi mevkiindeki köprüde meydana geldi. İnegöl'e seyir halinde olan Onur D.(28) yönetimindeki 16 UD 633 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Çeltikçi Mahallesi'ndeki Köprüsü'nden dereye uçtu. Bir kısmı suya gömülen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla dereden çıkan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Kazanın ardından köprü üzerinden geçen bir TIR’ın sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma Trafik ve 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri, araç içinde ve çevresinde yaralı aradılar. Araç içind vedere kenarında yapılan aramalarda herhangi bir yaralıya rastlamayan ekipler, arama alanını genişletti. Ekipler, kaza yerinden yaklaşık 300 metre uzakta yol kenarında sürücüyü buldu. Alkol testinde 160 promül alkollü olduğu tespit edilen ve kazadan yara almadan kurtulan sürücü Onur D., her ihtimale karşın ambulansla Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinlerTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinler
Van'da 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildiVan'da 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi
Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Bir adımla ölümden kurtuldular

Bir adımla ölümden kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.