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Dereye uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 00:08 | Son Güncelleme

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan ve ters dönen otomobilde sıkışan Ahmet Eskivar (70), ağır yaralandı.

Dereye uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan ve ters dönen otomobilde sıkışan Ahmet Eskivar (70), ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dikkaya köyünde mevkiinde meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen Ahmet Eskivar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü. Sürücü Eskivar, dere yatağına düşen ve ters dönen otomobilde sıkıştı. Kazayı fark edenlerin yardımlarıyla otomobilden çıkarılan Eskivar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Eskivar'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dereye uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıDereye uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıDereye uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıDereye uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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