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Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü.

Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Elvanpazarcık beldesinden kent merkezindeki ailesinin yanına giden Şükrü Şeker (43) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Debisi yüksek olan suda 20 metre sürüklenen otomobil, kayalıklara çarparak durdu. Diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Devrilen otomobilde sıkışan Şükrü Şeker, AFAD tarafından araçtan çıkarıldı. Yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği tespit edilen Şükrü Şeker, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldüDereye uçan otomobilin sürücüsü öldüDereye uçan otomobilin sürücüsü öldüDereye uçan otomobilin sürücüsü öldü

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