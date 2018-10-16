HABER

Dereye uçan TIR'ın sürücüsü kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 19:02 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan TIR, dereye uçtu.

Ender DURMAZ/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan TIR, dereye uçtu. Bir kısma suya gömülen TIR'da sıkışan yaralı sürücü Murat Toklu, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Balıkesir- Bursa karayolunun Çatalceviz mevkisinde meydana geldi. Murat Toklu yönetimindeki 41 R 6317 plakalı TIR, köprü girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Murat Toklu, ön tarafı hurdaya dönen ve kısmen suya gömülen TIR'da sıkışarak yaralandı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ve sağlık görevlileri, sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Sancaktepe'de bir banka şubesinde silahlı soygunSancaktepe'de bir banka şubesinde silahlı soygun
Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezasıManisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci eleştirilerden sonra Çav Bella’ya yeni klip yaptı

Hilal Cebeci eleştirilerden sonra Çav Bella’ya yeni klip yaptı

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası

Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası

Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.