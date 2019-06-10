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Dereye yuvarlanan inek, merdivenden yapılan sedye ile kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Narman ilçesinde, 300 metre yükseklikten dereye düşen inek, merdivenden yapılan sedye ile 2,5 saatte kurtarıldı.

Dereye yuvarlanan inek, merdivenden yapılan sedye ile kurtarıldı

Bedir ALTUNOK/NARMAN (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Narman ilçesinde, 300 metre yükseklikten dereye düşen inek, merdivenden yapılan sedye ile 2,5 saatte kurtarıldı.
Narman ilçesine bağlı Taşburun Mahallesi'nde Mevlüt Bingöl'e ait inek, otladığı sırada ayağı kayıp, 300 metre yükseklikteki tepeden dereye yuvarlandı. İneği kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, tüm çabalarına rağmen başarısız olunca itfaiyeden yardım istedi. İlçe merkezine 17 kilometre mesafedeki mahalleye gelen iftaiye ekipleri, yolu olmayan dereden ineği çıkarabilmek için kolları sıvadı. İtfaiye ekipleri, mahalleliye getirttikleri 2 merdiveni halatlarla birbirine bağlayarak, sedye haline getirdi. Ardından da dere kenarına indirdi. İnek, merdiven sedyeye yatırılıp, halatlarla bağlandı. Sedye, tepede bekleyen traktöre bağlanan başka bir halatla çekilerek, yukarı çıkarıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından veteriner hekim tarafından muayene edilen ineğin vücudında küçük çaplı sıyrıklar olduğu belirlendi.

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Dereye yuvarlanan inek, merdivenden yapılan sedye ile kurtarıldıDereye yuvarlanan inek, merdivenden yapılan sedye ile kurtarıldı

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