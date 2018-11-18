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Dereye yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 17:45 | Son Güncelleme

TRABZON'da hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan kadın, iddiaya göre yürüdüğü patika yoldan dereye yuvarlanarak hayatını kaybetti.    Maçka ilçesinin Bağışlı Mahallesi'nde yaşayan Fatma Ayar (58) büyükbaş hayvanlarını otlatmak için sabah evden dışarı çıktı.

Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'da hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan kadın, iddiaya göre yürüdüğü patika yoldan dereye yuvarlanarak hayatını kaybetti.
Maçka ilçesinin Bağışlı Mahallesi'nde yaşayan Fatma Ayar (58) büyükbaş hayvanlarını otlatmak için sabah evden dışarı çıktı. İddialara göre yürüdüğü patika yolda dengesini kaybeden kadın, yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekibi, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yapılan çalışma sonucunda olay yerinde hayatını kaybeden Ayar'ın cenazesi dereden çıkarıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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