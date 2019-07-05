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Dereye yuvarlanan otomobildeki kuzenlerden biri öldü, diğeri yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kontrolden çıkıp 10 metreden dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Habip Şahin (21) yaşamını yitirdi, amcasının oğlu İzzet Şahin (22) ise yaralandı.

Dereye yuvarlanan otomobildeki kuzenlerden biri öldü, diğeri yaralı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kontrolden çıkıp 10 metreden dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Habip Şahin (21) yaşamını yitirdi, amcasının oğlu İzzet Şahin (22) ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karlıova'nın Bahçe köyü yakınlarında meydana geldi. Habip Şahin yönetimindeki 25 EG 716 plakalı otomobil, köy yakınlarında, altından dere geçen köprüden geçtikten sonra kontrolden çıktı. Demir bariyeri yerinden koparan otomobil, 10 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Habip Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan amcasının oğlu İzzet Şahin ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İzzet Şahin ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İzzet Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, yaşamını yitire kuzeni Habip Şahin'in cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.

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Dereye yuvarlanan otomobildeki kuzenlerden biri öldü, diğeri yaralıDereye yuvarlanan otomobildeki kuzenlerden biri öldü, diğeri yaralıDereye yuvarlanan otomobildeki kuzenlerden biri öldü, diğeri yaralı

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