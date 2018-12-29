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Dergilik'ten 2018'de 11 milyon gazete ve 70 milyon dergi indirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 10:59 | Son Güncelleme

Rekorlarla dolu bir yılı geride bırakan Dergilik üzerinden yıl boyunca 80 milyondan fazla yayın okundu - 2018 yılında geçen yıla göre indirilen dergi sayısı 50 milyon artışla 70 milyona, gazete sayısı ise 8 milyon artışla 11,2 milyona ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en kapsamlı ilk ve tek dijital yayın platformu Dergilik, rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki dijital yayıncılık sektörünün öncülerinden Dergilik, 2018’de birçok ilki hayata geçirerek okuma alışkanlıklarına yenilikler katmaya devam etti. Türkiye’nin en popüler dergilerinin yanı sıra bünyesine ulusal ve yerel günlük gazeteleri de ekleyen Dergilik, 2018’de dünyaca ünlü yabancı dergileri okuyucularla buluşturarak raflarını zenginleştirdi.

Yüzlerce dergi ve gazeteyi tek bir platform üzerinden sunan Dergilik, hali hazırda sadece abonelerine özel yayınlanan birçok yayını da okuyucularla buluşturdu. Platformda, yıl sonu itibarıyla 500’ü yerli 900’ü yabancı olmak üzere bin 400 dergi ve 50 gazete yer aldı.

- Diyarbakır ve Bursa en çok okuyan şehirler

Dergilik’in rafındaki yayınlar yılın 12 ayında toplam 80 milyon kez indirilerek geçen yılki rekorunu kırdı. 2017’ye göre indirilen dergi sayısı 50 milyon artışla 70 milyona, gazete sayısı ise 8 milyon artışla 11,2 milyona ulaştı. 6 milyon farklı kullanıcıya ulaşan Dergilik’in aktif kullanıcı sayısı 1,5 kat artmış oldu. 2018’de en çok okuyan 5 şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Bursa olarak yer aldı.

- Uykusuz, Elle ve Para kendi kategorilerinde birinci

Dergilik platformu, pek çok yayının tirajlarına da olumlu katkılar sundu. Mizah, kadın-magazin ve iş dünyası dergilerinin ağırlıklı okunduğu dergiler ve gazetelerin indirilme sayısı bir yılda üç kat arttı. Mizahta en beğenilen yayınlar Uykusuz, Leman, Postkes olurken, Kadın ve Magazin dergilerinde ilk üç sırada Elle, Hello Türkiye ve Cosmopolitan yer aldı. İş dünyasının en çok okunan dergileri ise Para, Bloomberg Businessweek ve Ekonomist olarak sıralandı.

Türkiye'de yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’i tüm operatör müşterileri indirip keyifle kullanabiliyor. Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor.

Uçak ya da metroda çevrimdışı iken okuma ve otomatik indirme özellikleri sunan uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli oluyor.

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Dergilik Turkcell

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