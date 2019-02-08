Dergilik’ten Ocak’ta 11.5 milyon yayın okundu

Dijital yayın platformu Dergilik, yılın ilk ayında 8.5 milyon dergi ve 3 milyon gazete indirildiği açıklandı.

Dijital yayın platformu Dergilik, 2019 yılı Ocak ayı rakamlarını açıkladı. Buna göre; geçen yıl 80 milyondan fazla yayının indirildiği Dergilik, Ocak’ta 8.5 milyon dergi ve 3 milyon gazeteyi okuyucularla buluşturdu. Yüzlerce dergi ve gazeteyi tek bir platform üzerinden sunan platformda 500’ü yerli 900’ü yabancı olmak üzere 1400 dergi ve 50 gazete yer alıyor.

