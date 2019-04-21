"Derhal yargı önüne çıkarılmalılar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdırlar. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalı, kamuoyu rahatlatılmalıdır." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin başkentinde, bir Mehmetçiğin cenaze törenine katılan tek siyasi parti lideri olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain bir saldırıda bulunulduğunu belirtti.

Bu hain saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkcı'ya ve ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Öztrak, bu saldırı nedeniyle şehidin cenaze namazının bile dini vecibelere uygun kılınamadığını söyledi.

Olayın, sıradan bir protesto, bir provokasyon olmadığının altını çizen Öztrak, bunun son derece organize bir eylem olduğunu ifade etti.

Öztrak, bu hain saldırının, Türkiye'nin demokrasisine, birlik, beraberlik ve iç huzuruna karşı yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: