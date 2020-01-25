Deri fabrikasında çıkan yangında mahsur kalan bekçi öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, deri fabrikasında çıkan yangında içeride mahsur kalan bekçi Mehmet Emin Turgut, hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulu deri fabrikasından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bilirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, fabrikada bekçi olarak çalışan Mehmet Emin Turgut’un içeride olduğunu belirledi. Rüzgarlı hava nedeniyle yangın, fabrikanın imalat ve depo kısımlarını da sardı. İtfaiye ekiplerinin 4 arazöz ve iki tankerle müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikanın çatısında da çökmeler yaşandı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Fabrikadaki kimyasal maddeler nedeniyle itfaiye ekipleri, alevlere köpüklü suyla müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Turgut’un cansız bedenine ulaşıldı. Turgut’un cansız bedeninin itfaiye ve polis ekiplerince fabrikadan çıkartılıp, cenaze aracına taşınması sırasında yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Turgut’un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmasını tamamladıktan sonra yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapacak. Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, itfaiye ekiplerinin raporu doğrultusunda soruşturmaya devam edecek.

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