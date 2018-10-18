İSTANBUL (AA) - Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Güneş Gür Aksoy, yaptıkları kamuoyu araştırmasında, katılımcıların yüzde 72'sinin deri hastalıklarının iç organlardan özellikle ciğerden kaynaklandığını düşündüğünü belirterek, deri hastalığının ana sebebinin ciğer olmadığını kaydetti.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde ülkenin birçok dermatoloğu ile yeni tıbbi gelişmeler değerlendirildi.
Kongrede konuşan Prof. Dr. Güneş Gür Aksoy, bazı yanlış inanışları ve bilgileri tespit etmek adına "Dermatoloji Farkındalık Araştırması" gerçekleştirdiklerini söyledi.
Halkın bazı konularda bilinçlendiğinin görüldüğü Bayes Araştırması'nda bazı hastalık ve tanılarda ise bilinçlenmenin düşük olduğunu ifade eden Aksoy, deri hastalıkları konusunda söylenenlerin aksine, ciğerlerin ya da diğer iç organların çok büyük etkisi olmadığını belirtti.
Aksoy, araştırmada halka sorulan "Deri hastalıkları içeriden/ciğerden mi gelir?" sorusuna yüzde 71,8 oranında evet cevabı verildiğini dile getirerek, "Halkın yüzde 12,5' i ise bilmiyorum cevabı vermiş. Dışarıdan diyenlerin oranı ise sadece yüzde 9,1. Diğer kalan kısım ise hastalığın karaciğerden, akciğerden, kalpten, stresten ya da genetik olduğunu düşünüyor. Yaptığımız bu kamuoyu araştırmasında, halkımızın yüzde 72'sinin deri hastalıklarının iç organlardan özellikle ciğerden kaynaklandığını düşündüğünü gördük. Tıbbi gerçekler ise bu oranın çok az olduğunu söylüyor. Deri hastalığının ana sebebi ciğer değil." ifadelerini kullandı.
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