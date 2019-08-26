HABER

Deri savaş kostümü imalatçıları yurt dışına açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde stant açan geleneksel deri kostüm imalatçıları Turan Bahadır ve Faruk Tanyeri, atalarının mirasını yaşatmak için ürettiği deri kıyafetleri yurt dışına gönderiyor - Turan Bahadır: - "Ürettiğimiz deri savaş kıyafetlerini internet üzerinden ve festivallerde satıyoruz, Avrupa ülkelerine gönderiyoruz, az da olsa Amerika'dan talep alıyoruz" - Faruk Tanyeri: - "İnsanlara Türk savaşçılarının hangi kıyafetlerle savaştığını, kurt başının neyi ifade ettiğini anlatıyoruz. Çok büyük ilgi var"

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde stant açan geleneksel kostüm üreticileri, deriden yaptıkları savaş kostümlerini Arap ve Avrupa ülkeleri ile ABD'ye gönderiyor.

Çarho mevkisinde kutlamaların yapıldığı alanda kurdukları stantta, deriden yaptıkları geleneksel kıyafetleri sergileyen Turan Bahadır ve Faruk Tanyeri, vatandaşların kıyafetlere yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Son yıllarda yayınlanan tarihi dizilerin, savaş kostümlerine ilgiyi artırdığını belirten Bahadır, standı ziyaret eden vatandaşların, buradaki kostümleri giyerek fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Doğu Türkistan'dan gelip Türkiye'ye yerleştiğini ifade eden Bahadır, geleneklerini yaşatmak amacıyla atalarının giydiği kıyafetlerden ürettiklerini dile getirdi.

Kıyafetlere ilginin artmasıyla işlerini geliştirdiklerini belirten Bahadır, şunları kaydetti:

"Geleneksel Türk kültürü olan ürünleri yapıyoruz. İstanbul'da imalatını yapıyoruz. Son dönemlerde tarihi dizilerin etkisiyle ilgi artmaya başladı. İnsanlarımız bilinçlenmeye başladı. Türk kültürünü tanımak istiyor. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Biz de elimizden geldiğince Türk, Kafkas, Kazakistan, Moğolistan, Kayı, Kırım ve Tatar olmak üzere bütün hepsinin kıyafetlerini yapıyoruz. Ürettiğimiz deri savaş kıyafetlerini internet üzerinden ve festivallerde satıyoruz, Avrupa ülkelerine gönderiyoruz, az da olsa Amerika'dan talep alıyoruz. Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde Arap ülkelerinden insanların da kıyafetlere ilgisi arttı. Çok fazla Ertuğrul kıyafeti istiyorlar. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz."

- "Oyunculara deri kıyafetler üretiyoruz."

Deri imalatçısı Tanyeri de filmlerde oyuncuların giydiği deri kıyafetleri İstanbul'da ürettiklerini belirtti.

Üç yıldan bu yana festivallere katıldıklarını aktaran Tanyeri, "İnsanlara Türk savaşçılarının hangi kıyafetlerle savaştığını, kurt başının neyi ifade ettiğini anlatıyoruz. Çok büyük ilgi var. Filmlerde oynayan oyunculara deri kıyafet üretiyoruz. Misafirler bizimle fotoğraf çektiriyor. Standımızda da yoğunluk yaşıyoruz. Vatandaşlarımız bu etkinlikler sayesinde bilinçleniyor, kültürlerini ve atalarını öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Acı görüntü! Böyle bulundular Acı görüntü! Böyle bulundular
İstanbul'da bir kolej kapandı, ödeme yapan yüzlerce veli ortada kaldıİstanbul'da bir kolej kapandı, ödeme yapan yüzlerce veli ortada kaldı
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacakBakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis istanbul kültür Malazgirt miras osmanlı Selçuklu

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak

Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Büyük panik! Hastalar tahliye edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Kütahya'da çocuk parkında şüpheli paket paniği!

Çocuk parkında şüpheli paket paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.