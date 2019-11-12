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Deri sektöründen ’geleceğe’ yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 17:51 | Son Güncelleme

Deri sektörüne yeni tasarımcılar kazandırmak için yapılan yarışmanın kazananları belli oldu.Deri sektöründe katma değerli ihracatı daha da artırmak için İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) bünyesinde, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle 5.

Deri sektörüne yeni tasarımcılar kazandırmak için yapılan yarışmanın kazananları belli oldu.
Deri sektöründe katma değerli ihracatı daha da artırmak için İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) bünyesinde, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması düzenlendi.
İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, gerçekleştirdikleri tasarım yarışmalarıyla sektöre çok değerli tasarımcılar kazandıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı. Amaçlarının deri sektörünün tasarım gücünü ve katma değerini arttırmak olduğunu aktaran Şenocak, “Genç yeteneklerimizi de sektöre kazandırmak istiyoruz. Çünkü ülke olarak daha yüksek katma değerle ihracat yapmaya ihtiyacımız var. Dünyada güncel akımları sektörümüze tanıtmak için trend seminerleri düzenliyoruz. 1 yıl ayakkabı, 1 yıl konfeksiyon ve saraciye olmak üzere her yıl tasarım yarışmaları organize ediyoruz. Yarışmalarımız her geçen yıl daha çok kişiye ulaşıyor. Finalistlerimizi çok önemli ödüller ile buluşturuyoruz. Çünkü biz ihracatta nitelikli insan kaynağının ve tasarımın gücüne inanıyoruz” dedi.
Deri ve deri mamulleri sektörünün bugün Türkiye’de ihracatta en yüksek katma değerli dördüncü sektör konumunda olduğunu belirten Şenocak, “Türkiye’nin kg başına ihracat birim fiyatı 1,2 dolar seviyesindeyken, deri ve deri mamulleri sektöründe 10,3 dolar, saraciye sektöründe 15 dolar, deri ve kürk konfeksiyonda ise 130 dolar seviyelerindeyiz. Bu rakamlar güzel ama daha çok çalışmak zorundayız. Türkiye olarak deri ve kürk konfeksiyon ile saraciye sektörlerimizde ihracat birim fiyatımız neredeyse Avrupa Birliğinin ortalamasını yakalamış durumda. Ülkeler özelinde de baktığımızda kat etmemiz gereken çok yol var” diye konuştu.
Deri Konfeksiyon kategorisinde ilk üçe giren Merve Karali, Selin Cevahir, Meryem Balıkçı Özöğür, saraciye kategorisinde ise ilk üçe giren Beril Sayın, Çiler Sevingen, Burcu Özden Ergene’ye eğitim ve para ödülü verilecek. Yarışmanın dereceye girenleri bakanlığın tercihi ile yurt dışı eğitim ile ödüllendirilecek.

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