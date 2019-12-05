MAGAZİN

Deri ve Kürk Moda Fuarı defileyle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Deri ve Kürk Moda Fuarı'nın açılışında podyuma çıkan 32 manken, 14 ülkeden 61 farklı markanın ürünlerini tanıttı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Deri ve Kürk Moda Fuarı'nın açılışında podyuma çıkan 32 manken, 14 ülkeden 61 farklı markanın ürünlerini tanıttı.
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen fuarda, yaklaşık 14 ülkeden 61 firma yer aldı. Türk deri sektöründeki toptancı firmaların ürünlerini sergilediği fuarı binden fazla insan izlerken, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Finlandiya, İngiltere, Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Yunanistan, Dubai, Moldova, Letonya, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan misafirler ağırlandı.
Fuar kapsamında Pınar Tartan, Ecem Çırpan ve Gizem Kayalı gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 32 manken, yaklaşık 1.5 saat süren defilede ürünleri izleyicilere sundu. Defile sonunda mankenler konfeti yağmuru eşliğinde podyuma çıktı. Defile izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
7 Aralık'ta sona erecek fuara ilişkin gazetecilere açıklama yapan TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, fuarın 3'üncü kez kapılarını açtığını söyledi. Gürkan Gözmen, "1200 civarında yerli ve yabancı ziyaretçiyle buluştuk. Tamamen dış piyasaya yönelik 50 milyon dolara yakın ihracat bağlantısıyla sunulan ürünler gün boyunca sergilendi ve çok yoğun ilgi gördü. Son yıllarda deriye olan ilgi biraz azaldı, çevrecilerin deriye bakış açıları farklılık gösteriyor. Aslında bizim kullandığımız ürünlerin tamamı atık ürünlerden yapılan ve ikinci dönüşüm dediğimiz değerlendirme tarzında ürünler. Bu ürünlerden muhteşem kıyafetler sunarak kadın ve erkeklerin dış giyim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Eşini aldatırken yakalanmıştı! Flaş açıklamaEşini aldatırken yakalanmıştı! Flaş açıklama
Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Kadın cinayetleri politiktir'Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Kadın cinayetleri politiktir'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 1 yorum
CİNAYET ,VAHŞET,İŞKENCE VE ZULÜM. MERHAMETSİZ KATİLLER.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

Son Dakika! Usta yönetmen hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.