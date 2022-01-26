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Deride 21 saate dikkat! Omicron ile ilgili korkutan araştırma

26.01.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün Omicron varyantı tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Omicron’un etkileri ve özelliği ile ilgili de çeşitli araştırmaların sonuçları geliyor. Koronavirüsün Vuhan’daki ilk örneğiyle varyantların farklarının incelendiği bir araştırma Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantlarının plastik yüzeylerde ve tende ilk türden 2 kat daha uzun süre yaşayabildiğini ortaya koydu. Omicron’un insan derisi üzerinde 21 saate, plastik yüzeylerde ise 8 güne kadar canlı kaldığı belirlendi.

Deride 21 saate dikkat! Omicron ile ilgili korkutan araştırma

Japonya'daki Kyoto Tıp Üniversitesinden araştırmacılar, Kovid-19’un Vuhan’daki ilk örneği ile varyantlarının çevresel kararlılıkları arasındaki farkları inceledi. Henüz emsal değerlendirmeden geçmemiş, BioRxiv’de ön baskısı paylaşılan çalışma, virüsün Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantlarının plastik yüzeylerde ve tende Vuhan türünden 2 kat daha uzun süre yaşayabildiğini gösterdi.

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Araştırmada, Vuhan türünün plastik yüzeylerde ortalama yaşam süresi 56 saat, Alfa varyantının 191,3 saat, Beta varyantının 156,6 saat, Delta varyantının 114 saat ve Omicron varyantının 193,5 saat olarak tespit edildi.

OMICRON İNSAN TENİNDE 21,1 SAAT CANLI KALABİLİYOR

İnsan teninde ise virüsün orijinali 8,6, Alfa varyantı 19,6, Beta varyantı 19,1, Delta varyantı 16,8 ve Omicron varyantı ise 21,1 saat canlı kalabildi.

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HIZLI YAYILMA SEBEBİ

Virüsün varyantlarının çevresel kararlılıklarının yüksek olmasının temasla bulaşma riskini artırdığını belirten araştırmacılar, en yüksek çevresel kararlılığa sahip Omicron’un bu sayede Delta varyantının yerini alarak bu kadar hızlı yayılmış olabileceğini vurguladı.

EL HİJYENİ ÖNERİSİ

Araştırmacılar, Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantları alkole karşı hafif daha fazla direnç gösterse de tüm varyantların yüzde 35’lik alkol çözeltisine 15 saniye maruz kalınca tamamen etkisiz hale geldiğini aktararak, el hijyeni için dezenfektan kullanılmaya devam edilmesini önerdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya
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