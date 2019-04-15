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Derik Belediye Başkanı HDP'li Esmez, görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde belediye başkanı seçilen HDP'li Mülkiye Esmez, mazbatasını alıp, görevine başladı.

Derik Belediye Başkanı HDP'li Esmez, görevine başladı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde belediye başkanı seçilen HDP'li Mülkiye Esmez, mazbatasını alıp, görevine başladı.
Derik Belediye Başkanı seçilen Mülkiye Esmez, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatalarını aldı. Esmez, yapımı devam eden Derik Belediyesi binası nedeniyle geçici olarak kullanılan prefabrik binaya gelerek görevine başladı ve burada tebrikleri kabul etti.
HDP'li Esmez, belediye kapısının, halkın kapısı olacağını ifade ederek, "Bir kadın belediye başkanı olarak elimizden gelen tüm imkanlarımızı hizmet vermeye halkımıza sözünü verdik. Daha önce kapatılan kadın merkezlerini yeniden faaliyete geçireceğiz" dedi.

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Derik Belediye Başkanı HDP'li Esmez, görevine başladıDerik Belediye Başkanı HDP'li Esmez, görevine başladı

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