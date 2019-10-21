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Derik şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:40 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gazinatep’in Nurdağı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek için memleketi Nurdağı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Mardin’in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gazinatep’in Nurdağı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek için memleketi Nurdağı’nda cenaze töreni düzenlendi. İlçe merkezindeki Hurşit Camii’nde düzenlenen törene, Gaziantep Vali Davut Gül’ün yanı sıra çok sayıda polis ve askeri erkan, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı
Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, kılınan cenaze namazının ardından Nurdağı Şehitliği’nde tekbir ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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